人民币汇率三个篮子指数上周续调整 CFETS指数创三周新低

路透上海6月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数较前周续跌0.21%至97.00，创三周新低；较2014年底仍下跌3%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数.CFSBISCNYI和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为98.25和96.19，较前周分别下跌0.18%和0.17%，较2014年底则分别贬值1.75%和3.81%。

上周人民币兑美元跌0.35%，为连五周下跌，而美元指数.DXY上周一大跌2.59%，因美联储加息预期快速消退；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌5.79%，而美元指数累计上涨4.17%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

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