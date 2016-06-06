人民币汇率三个篮子指数上周续调整 CFETS指数创三周新低

中国能源“十三五”规划目标2020年石油年产量约2亿吨 较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透上海6月6日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(3日)的CFETS人民币汇率指数较前周续跌0.21%至97.00，创三周新低；较2014年底仍下跌3%。
CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数.CFSBISCNYI和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为98.25和96.19，较前周分别下跌0.18%和0.17%，较2014年底则分别贬值1.75%和3.81%。
上周人民币兑美元跌0.35%，为连五周下跌，而美元指数.DXY上周一大跌2.59%，因美联储加息预期快速消退；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌5.79%，而美元指数累计上涨4.17%。
2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2016年12月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.4%，涨幅较上月的12.6%收窄，为连续15个月上涨但涨幅首度回落。