人民币汇率CFETS指数周四较上日微升0.03%报97.11--路透测算

中化集团董事长称与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海6月2日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.11，较上日微升0.03%；另外路透测算的SDR篮子指数为96.23，BIS篮子指数为98.37，表现与CFETS基本相似。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌3.79%，SDR篮子指数累计下跌2.64%，BIS指数累计下跌3.28%。
中国人民币兑美元中间价为6.5688元,上日收报6.5805元，较上日大幅收升逾200点。
中国央行5月初公布的今年一季度货币政策执行报告中的专栏文章中指出，目前已经初步形成了“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币兑美元汇率中间价形成机制。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
路透上海1月17日 - 通用汽车旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。