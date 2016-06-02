版本:
中国
中国财经 | 2016年 6月 2日 星期四 09:59 BJT

人民币汇率CFETS指数周四较上日微升0.03%报97.11--路透测算

路透上海6月2日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.11，较上日微升0.03%；另外路透测算的SDR篮子指数为96.23，BIS篮子指数为98.37，表现与CFETS基本相似。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌3.79%，SDR篮子指数累计下跌2.64%，BIS指数累计下跌3.28%。

中国人民币兑美元中间价为6.5688元,上日收报6.5805元，较上日大幅收升逾200点。

中国央行5月初公布的今年一季度货币政策执行报告中的专栏文章中指出，目前已经初步形成了“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币兑美元汇率中间价形成机制。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐