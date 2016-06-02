人民币汇率CFETS指数周四较上日微升0.03%报97.11--路透测算

路透上海6月2日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.11，较上日微升0.03%；另外路透测算的SDR篮子指数为96.23，BIS篮子指数为98.37，表现与CFETS基本相似。