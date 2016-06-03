人民币汇率CFETS指数周五较上日小跌0.12%报97.00--路透测算

路透北京6月3日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.00，较上日小跌0.12%；另外路透测算的SDR篮子指数为96.19，BIS篮子指数为98.24，均小幅下跌。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌3.90%，SDR篮子指数累计下跌2.68%，BIS指数累计下跌3.28%。

中国人民币兑美元中间价为6.5793元,上日收报6.5792元，中间价与上日收盘价几乎持平，但开盘十分钟后才有首笔成交，成交价位6.5880，较上日收盘价明显下跌。

中国央行5月初公布的今年一季度货币政策执行报告中的专栏文章中指出，目前已经初步形成了“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币兑美元汇率中间价形成机制。（完）