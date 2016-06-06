人民币汇率CFETS指数周一环比小跌0.58%报96.43--路透测算

路透北京6月6日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价计算的周一CFETS人民币汇率指数为96.43，较上日小跌0.58%；另外路透测算的SDR篮子指数为95.79，BIS篮子指数为97.53,亦均小幅下滑。

尽管人民币兑美元中间价大幅走升，但CFETS篮子中欧元和日圆均有更大幅度的下跌，最后拖累人民币汇率指数小幅下跌。

美元周一盘初创下逾三周最低水平，令人大失所望的美国非农就业报告使投资者排除了美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月加息的可能性。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计趺4.46%，SDR篮子指数累计下跌3.08%，BIS指数累计跌幅4.11%。

中国人民币兑美元中间价为6.5497元,较上日中间价大幅升值296点。

中国央行5月初公布的今年一季度货币政策执行报告中的专栏文章中指出，目前已经初步形成了“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币兑美元汇率中间价形成机制。（完）