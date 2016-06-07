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中国财经 | 2016年 6月 7日 星期二 09:57 BJT

人民币汇率CFETS指数周二环比续跌0.23% 报96.22--路透测算

路透北京6月7日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数为96.22，较上日-0.23%；另外路透测算的SDR篮子指数为95.64，BIS篮子指数为97.3。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计-4.68%，SDR篮子指数累计-3.24%，BIS指数累计-4.33%。

中国人民币兑美元中间价为6.5618元,较上日中间价贬值121点。

中国央行5月初公布的今年一季度货币政策执行报告中的专栏文章中指出，目前已经初步形成了“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币兑美元汇率中间价形成机制。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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