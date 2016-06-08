人民币汇率三个指数周三再刷发布来新低 BIS指数逼近97--路透测算

路透上海6月8日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数为96.01，较上日跌0.22%，续创该指数发布来新低。

另外路透测算的SDR篮子指数为95.58，BIS篮子指数为97.04，与SDR篮子指数亦创发布来的新低。

今年以来,CFETS人民币汇率指数累计-4.89%，SDR篮子指数累计-3.30%，BIS指数累计-4.59%。

CFETS篮子货 今日中间价 CFETS篮子货币

币 较上日升贬点数

CNY=PBOC 6.5593 25

EURCNY=PBOC 7.4503 -4

JPYCNY=PBOC 6.1207 -106

HKDCNY=PBOC 0.84458 1.8

GBPCNY=PBOC 9.5366 -493

AUDCNY=PBOC 4.8845 -485

NZDCNY=PBOC 4.5691 -370

SGDCNY=PBOC 4.8533 -155

CHFCNY=PBOC 6.7978 -345

CADCNY=PBOC 5.1474 -270

CNYMYR=PBOC 0.61724 -24.7

CNYRUB=PBOC 9.8471 -1305

CNYTHB= 5.3646 -88

中国货币网周二发布特约评论员文章称，5月份以来尽管受外部因素影响人民币对美元双边汇率有所贬值，但市场预期仍保持了相对稳定，人民币汇率根据市场供求变化自发调节、双向浮动特征更加明显，外汇市场运行总体较为平稳。

中国央行5月初公布的今年一季度货币政策执行报告中的专栏文章中指出，目前已经初步形成了“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”的人民币兑美元汇率中间价形成机制。（完）