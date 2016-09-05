外汇交易中心人民币汇率指数上周均小升 CFETS指数升至94.53

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(2日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周上涨0.50%至94.53，较2014年底则仍下跌5.47%。
CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为95.22和95.1，较前周分别上涨0.52%和上涨0.14%，较2014年底则分别下跌4.78%和下跌4.90%。
上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。
上周人民币兑美元即期跌0.17%，而美元指数上周上涨0.29%，因上周市场对美联储加息预期持续增强，而人民币因为G20峰会整体表现稳定；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌7.13%，而美元指数则累计上涨6.17%。
2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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