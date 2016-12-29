CFETS人民币汇率指数篮子货币数量扩增美元权重调降 更看重对篮子货币稳定（更新版）

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路透北京12月29日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周四宣布，明年起CFETS人民币汇率指数货币篮子新增11种货币至24种，其中美元权重由0.2640下调至0.2240，以进一步完善CFETS人民币汇率指数生成发布机制，增强汇率指数货币篮子代表性。

分析人士指出，篮子构成调整后，主要货币的权重均有所下降。从理论上讲，单一货币变动对CFETS人民币指数的影响减弱，有利于保持指数走势稳定；但实际当美元上涨时，为了维持人民币对一篮子货币的稳定，人民币对美元的贬值压力可能更大。

“这或意味着明年央行在汇率调控中，会更加看重人民币对一篮子货币的稳定。”莫尼塔宏观分析报告称。

刊登在中国货币网的公告并称，自2017年起外汇交易中心将按年评估CFETS人民币汇率指数的货币篮子，并根据情况适时调整篮子的构成或相关货币权重；调整情况于当年年末公布，自次年1月1日起生效。而如有特别情况须临时调整货币篮子，交易中心另行公告。

“增加篮子货币减小美元在篮子中的权重，这样会放大美元波动对汇率的影响。”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳表示。

亦有中资行资管人士称，最关键的一点是调降了美元权重。理论上美元升值，其它权重部分的货币都会贬值，但也要具体看篮子里各个货币对美元的表现，“调整之后，美元升值，新篮子会比老篮子贬得更快，篮子可能更加动荡。”

中国央行副行长易纲11月曾表示，未来人民币汇率完全有条件继续保持在合理均衡水平上基本稳定。观察人民币汇率要采用一篮子货币视角，盯住单一货币会积累超调的风险，后续的修正可能引起比较大的震动。

**策略性贬值难度加大**

莫尼塔宏观分析报告也认为，美元权重由26%下降到22%，意味着当美元走强时，要保持人民币对篮子货币稳定，需要人民币对美元汇率有更大幅度的贬值。

从这个角度来看，明年央行继续践行所谓的“策略性贬值”的难度将加大：要控制人民币对美元的贬值幅度，就可能导致人民币对一篮子货币升值，而这又不利于对有效汇率高估的修复。

“但资本管制持续监护和企业偿还美元外债趋缓后，人民币‘急贬’的一幕应难再现。待前期所积累的贬值压力得到更为充分的释放后，下半年人民币对美元汇率或将震荡中企稳。”该报告称。

在招商证券首席宏观分析师谢亚轩看来，新纳入篮子的阿联酋迪拉姆和沙特里亚尔属于石油货币，是与美元挂钩的。如此一来，美元对篮子的实际影响力并没明显改变。

外汇交易中心的公告显示，2017年CFETS货币篮子新增11个币种，包括南非兰特、韩元、阿联酋迪拉姆、沙特里亚尔、匈牙利福林、波兰兹罗提、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、土耳其里拉、墨西哥比索。其中阿联酋迪拉姆和沙特里亚尔的权重分别为0.0187和0.0199。

外汇交易中心称，此次篮子货币权重采用考虑转口贸易因素的贸易权重法计算而得，本期调整采用2015年度数据。此次新增篮子货币权重累计加总21.09%，基本涵盖中国各主要贸易伙伴币种，进一步提升了货币篮子的代表性。

“经历史回溯试算，新版和老版CFETS人民币汇率指数运行趋势基本吻合。”公告称。

交易中心并表示，将分别参考官方BIS货币篮子、官方SDR货币篮子,必要时对BIS货币篮子人民币汇率指数、SDR货币篮子人民币汇率指数的货币篮子进行调整。2017年参考BIS货币篮子的人民币汇率指数的货币篮子和权重保持不变。

另外，由于2016年10月1日人民币正式加入SDR货币篮子，IMF对SDR货币篮子权重进行了调整，交易中心据此相应调整2017年参考SDR货币篮子的人民币汇率指数的篮子货币权重，重新定基规则与CFETS人民币汇率指数调整规则相同。（完）

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