路透测算周五CFETS人民币汇率指数为94.88 跌穿95关口再创新低

路透北京7月1日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数为94.88，跌穿95关口再创新低，较上日微跌0.15%，SDR篮子指数微跌至95.69，BIS篮子指数微跌至95.84。

根据测算结果，今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.01%，SDR篮子指数跌3.19%，BIS指数跌5.77%。

CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数

CNY=PBOC 6.6496 -184

EURCNY=PBOC 7.3796 -46

JPYCNY=PBOC 6.4457 34

HKDCNY=PBOC 0.857 -23.3

GBPCNY=PBOC 8.8687 525

AUDCNY=PBOC 4.9523 -71

NZDCNY=PBOC 4.7441 -268

SGDCNY=PBOC 4.9363 -124

CHFCNY=PBOC 6.8099 -369

CADCNY=PBOC 5.1307 -85

CNYMYR=PBOC 0.6013 -38.3

CNYRUB=PBOC 9.6017 -58

CNYTHB= 5.2858 -75

全球汇市方面，英镑周五在亚洲早盘保持守势，称此前英国央行官员发表明显偏鸽派的言论，打断了英镑的初步反弹势头。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完）