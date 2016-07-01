路透测算周五CFETS人民币汇率指数为94.88 跌穿95关口再创新低

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京7月1日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数为94.88，跌穿95关口再创新低，较上日微跌0.15%，SDR篮子指数微跌至95.69，BIS篮子指数微跌至95.84。
根据测算结果，今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.01%，SDR篮子指数跌3.19%，BIS指数跌5.77%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
CNY=PBOC 6.6496 -184
EURCNY=PBOC 7.3796 -46
JPYCNY=PBOC 6.4457 34
HKDCNY=PBOC 0.857 -23.3
GBPCNY=PBOC 8.8687 525
AUDCNY=PBOC 4.9523 -71
NZDCNY=PBOC 4.7441 -268
SGDCNY=PBOC 4.9363 -124
CHFCNY=PBOC 6.8099 -369
CADCNY=PBOC 5.1307 -85
CNYMYR=PBOC 0.6013 -38.3
CNYRUB=PBOC 9.6017 -58
CNYTHB= 5.2858 -75
全球汇市方面，英镑周五在亚洲早盘保持守势，称此前英国央行官员发表明显偏鸽派的言论，打断了英镑的初步反弹势头。
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。