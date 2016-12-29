明年CFETS篮子货币数量将增至24种 美元权重下调--中国外汇交易中心

路透北京12月29日 - 中国外汇交易中心周四发布“CFETS人民币汇率指数货币篮子调整规则”，将自2017年1月1日起，CFETS货币篮子新增11种2016年挂牌人民币对外汇交易币种，CFETS篮子货币数量由13种变为24种，其中美元权重由0.2640下调至0.2240。

刊登在中国货币网的公告并称，自2017年起外汇交易中心将按年评估CFETS人民币汇率指数的货币篮子，并根据情况适时调整篮子的构成或相关货币权重；调整情况于当年年末公布，自次年1月1日起生效。而如有特别情况须临时调整货币篮子，交易中心另行公告。

“为进一步完善CFETS人民币汇率指数生成发布机制，增强汇率指数货币篮子代表性，现发布CFETS人民币汇率指数货币篮子调整规则，并于2017年1月1日完成首期货币篮子调整。”公告称。

2017年CFETS货币篮子新增11个币种，包括南非兰特、韩元、阿联酋迪拉姆、沙特里亚尔、匈牙利福林、波兰兹罗提、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、土耳其里拉、墨西哥比索。

外汇交易中心称，此次篮子货币权重采用考虑转口贸易因素的贸易权重法计算而得，本期调整采用2015年度数据。此次新增篮子货币权重累计加总21.09%，基本涵盖中国各主要贸易伙伴币种，进一步提升了货币篮子的代表性。

“经历史回溯试算，新版和老版CFETS人民币汇率指数运行趋势基本吻合。”公告称。

交易中心并表示，将分别参考官方BIS货币篮子、官方SDR货币篮子,必要时对BIS货币篮子人民币汇率指数、SDR货币篮子人民币汇率指数的货币篮子进行调整。2017年参考BIS货币篮子的人民币汇率指数的货币篮子和权重保持不变。

另外，由于2016年10月1日人民币正式加入SDR货币篮子，IMF对SDR货币篮子权重进行了调整，交易中心据此相应调整2017年参考SDR货币篮子的人民币汇率指数的篮子货币权重，重新定基规则与CFETS人民币汇率指数调整规则相同。（完）

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