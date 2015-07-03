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中国财经 | 2015年 7月 3日 星期五 10:27 BJT

中金所暂停19个帐户开期指空仓 期限一个月--消息

路透上海/北京7月3日 - 两位消息人士周五透露，中国金融期货交易所已暂停了19个帐户开期指空仓，期限为一个月。

中金所相关人士对路透表示，目前正常的期指交易不受影响，没有限制。

中国证监会新闻发言人张晓军周四晚间在微博中表示，近期股市出现较大幅度下跌，股指期货合约价格也出现大幅下挫。根据证券和期货交易所市场监察异动报告，证监会决定组织稽查执法力量对涉嫌市场操纵，特别是跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查。（完）

(发稿 张晓翀/林琦；审校 林高丽)

编译：侯雪苹 发稿：路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

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