中国1月非制造业商务活动指数降至53.5--国家统计局

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京2月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，2016年1月官方非制造业商务活动指数为53.5；上月则创下2014年8月以来最高水准54.4。
去年10月该指数一度回落至53.1，创出2008年12月来的新低，当时为50.8。
过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
16年/1月 15年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
非制造业PMI 53.5 54.4 53.6 53.1 53.4 53.4 53.9 53.8 53.2 53.4 53.7 53.9 53.7
非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。