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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 21:38 BJT

美国热股：阿里巴巴CFO料集团2018财年营收增长45-49%，盘初急升逾11%

路透6月8日 - 阿里巴巴首席财务官(CFO)武卫周四在中国杭州举行的一场投资人大会上称，预计该集团2018财年营收将增长45-49%。阿里巴巴股价今年迄今累计上涨超过40%，因其核心电商业务强劲增长。

阿里巴巴股价周四盘初急升11.3%，报139.80美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)
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