李宁称CFO锺奕祺辞任 下月起生效

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透香港10月12日电---中国主要运动品牌--李宁(2331.HK)周五宣布,公司执行董事兼首席财务官锺奕祺因有其他事业发展追求,已提出辞任,由11月1日起生效.
同时,李宁表示公司秘书李红亦已辞职,于本月15日起生效.公司并已委任严慧燕为新的公司秘书.
李宁于声明中表示,锺奕祺和李红将会担任公司的顾问.此外,公司现正与与新首席财务官的适当人选进行磋商,于过渡期间,一名具有逾20年营运经验的顾问将协助公司的财务职能.
锺奕祺於2009年2月加入李宁,此前为戴尔(中国)有限公司的高级财务总监.
受到库存高企,加上经济不明朗加深了零售商脱困的难度,李宁上半年的净利大减85%,至4,430万元人民币,公司并预警全年业绩将亏损,将为上市以来首见.
李宁周四收报4.67港元,过去一个月涨11.7%.(完)
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。
路透北京3月2日 - 中国全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆周四表示，国有企业混合所有制改革要稳步推进，进展快慢不是绝对的评判标准；既要防止国有资产流失，保证国有资产保值增值，也要保障非国有资本投入者的权益。