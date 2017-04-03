英国企业CFO乐观情绪为18个月最强 但风险胃纳远未恢复--德勤

路透伦敦4月3日 - 周一公布的调查结果显示，英国企业财务长(CFO)的乐观情绪为18个月以来最强，但他们的风险胃纳远未从去年英国公投决定退欧之前和之后遭到的打击中恢复。

英国去年的经济增幅为大型发达经济体中第二高，但由于通胀飙升令消费者需求下滑，英国央行希望今年企业投资能继续增长。

会计师事务所德勤(众信, Deloitte Touche)表示，英国部分大型企业财务长的乐观情绪为2015年6月以来最强。

上月受访的财务长中有大约31%的人表示，和三个月前相比，他们对企业前景更加乐观；12月时该比例为27%，在2016年6月刚刚公投后仅为3%。

“在英国进入退欧谈判阶段之际，英国企业界的乐观情绪远远好于去年公投后几个月看起来的情况，”德勤的资深合伙人David Sproul说。

不过，虽然企业的乐观情绪已基本回到公投开始拖累企业人气之前的水准，但风险胃纳却远未复苏。

约有26%的财务长称，他们仍预计将因退欧而削减资本支出，30%的财务长计划放缓招聘，不过这一比例仍低于刚公投之后，当时多数受访财务长计划削减投资和招聘。

仅有26%的财务长认为现在是增加承担风险的好时机，这一比例高于公投后的3%，但远低于2015年6月的51%。(完)