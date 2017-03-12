全球汇市：投机客增持美元净多仓至四周高点--CFTC/路透数据

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透3月10日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 投机客增持美元多仓，净多仓升至2月初以来最高。 截至3月7日当周，美元净多仓总计152.6亿美元，为四周最高，高于前一周的130.1亿美 元。 美元净多仓的增加在意料之内，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周五发出迄今最强 烈信号，暗示美联储将在3月14-15日升息。 叶伦的态度加上周五公布乐观的2月非农就业数据，都加强了下周升息的预期。 美国劳工部周五称，上月新增非农就业岗位23.5万个，建筑业就业岗位录得近10年来最 大增幅，因天气比常年温暖。1月新增就业岗位从之前公布的22.7万个上修至23.8万个。 “我们本预计只有薪资数据不佳...才可能让美联储下周无法行动，”纽约梅隆银行资 深全球市场分析师Marvin Loh称。“而今天的报告看来让美联储迫切想要启动的正常化程序 畅通无阻。” 数据显示，欧元净空仓也上升至59,501口，为1月初以来最高。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其 兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 3月7日当周 前一周 多头仓位 39,203 29,012 空头仓位 93,903 79,029 净仓位 -54,700 -50,017 欧元(125,000欧元为1口) 3月7日当周 前一周 多头仓位 137,662 143,584 空头仓位 197,163 194,748 净仓位 -59,501 -51,164 英镑(62,500英镑为1口) 3月7日当周 前一周 多头仓位 61,847 43,329 空头仓位 143,284 114,000 净仓位 -81,437 -70,671 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 3月7日当周 前一周 多头仓 12,718 3,569 位 空头仓 22,734 15,383 位 净仓位 -10,016 -11,814 加元(100,000加元为1口) 3月7日当周 前一周 多头仓 65,616 63,125 位 空头仓 36,396 33,035 位 净仓位 29,220 30,090 澳元(100,000澳元为1口) 3月7日当周 前一周 多头仓 85,221 95,696 位 空头仓 34,243 43,781 位 净仓位 50,978 51,915 墨西哥披索(500,000披索为1口) 3月7日当周 前一周 多头仓 38,707 39,057 位 空头仓 81,465 84,840 位 净仓位 -42,758 -45,783 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 3月7日当周 前一周 多头仓 27,207 37,198 位 空头仓 31,632 34,261 位 净仓位 -4,425 2,937 (完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。