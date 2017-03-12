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亚洲 | 2017年 3月 12日 星期日 12:58 BJT

全球汇市：投机客增持美元净多仓至四周高点--CFTC/路透数据

    路透3月10日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周
投机客增持美元多仓，净多仓升至2月初以来最高。
    
    截至3月7日当周，美元净多仓总计152.6亿美元，为四周最高，高于前一周的130.1亿美
元。
    
    美元净多仓的增加在意料之内，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周五发出迄今最强
烈信号，暗示美联储将在3月14-15日升息。
    
    叶伦的态度加上周五公布乐观的2月非农就业数据，都加强了下周升息的预期。
    
    美国劳工部周五称，上月新增非农就业岗位23.5万个，建筑业就业岗位录得近10年来最
大增幅，因天气比常年温暖。1月新增就业岗位从之前公布的22.7万个上修至23.8万个。
    
    “我们本预计只有薪资数据不佳...才可能让美联储下周无法行动，”纽约梅隆银行资
深全球市场分析师Marvin Loh称。“而今天的报告看来让美联储迫切想要启动的正常化程序
畅通无阻。”
    
    数据显示，欧元净空仓也上升至59,501口，为1月初以来最高。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其
兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)       
            3月7日当周   前一周
 多头仓位   39,203       29,012
 空头仓位   93,903       79,029
 净仓位     -54,700      -50,017
 
   
    欧元(125,000欧元为1口)        
            3月7日当周   前一周
 多头仓位   137,662      143,584
 空头仓位   197,163      194,748
 净仓位     -59,501      -51,164
 
    
    英镑(62,500英镑为1口)         
            3月7日当周   前一周
 多头仓位   61,847       43,329
 空头仓位   143,284      114,000
 净仓位     -81,437      -70,671
 
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)        
          3月7日当周     前一周
 多头仓   12,718         3,569
 位                      
 空头仓   22,734         15,383
 位                      
 净仓位   -10,016        -11,814
 
    
    加元(100,000加元为1口)        
          3月7日当周     前一周
 多头仓   65,616         63,125
 位                      
 空头仓   36,396         33,035
 位                      
 净仓位   29,220         30,090
 
    澳元(100,000澳元为1口)       
          3月7日当周      前一周
 多头仓   85,221          95,696
 位                       
 空头仓   34,243          43,781
 位                       
 净仓位   50,978          51,915
    
    墨西哥披索(500,000披索为1口)     
          3月7日当周      前一周
 多头仓   38,707          39,057
 位                       
 空头仓   81,465          84,840
 位                       
 净仓位   -42,758         -45,783
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)          
          3月7日当周      前一周
 多头仓   27,207          37,198
 位                       
 空头仓   31,632          34,261
 位                       
 净仓位   -4,425          2,937
 (完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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