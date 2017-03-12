全球汇市：投机客增持美元净多仓至四周高点--CFTC/路透数据

路透3月10日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 投机客增持美元多仓，净多仓升至2月初以来最高。 截至3月7日当周，美元净多仓总计152.6亿美元，为四周最高，高于前一周的130.1亿美 元。 美元净多仓的增加在意料之内，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周五发出迄今最强 烈信号，暗示美联储将在3月14-15日升息。 叶伦的态度加上周五公布乐观的2月非农就业数据，都加强了下周升息的预期。 美国劳工部周五称，上月新增非农就业岗位23.5万个，建筑业就业岗位录得近10年来最 大增幅，因天气比常年温暖。1月新增就业岗位从之前公布的22.7万个上修至23.8万个。 “我们本预计只有薪资数据不佳...才可能让美联储下周无法行动，”纽约梅隆银行资 深全球市场分析师Marvin Loh称。“而今天的报告看来让美联储迫切想要启动的正常化程序 畅通无阻。” 数据显示，欧元净空仓也上升至59,501口，为1月初以来最高。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其 兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 3月7日当周 前一周 多头仓位 39,203 29,012 空头仓位 93,903 79,029 净仓位 -54,700 -50,017 欧元(125,000欧元为1口) 3月7日当周 前一周 多头仓位 137,662 143,584 空头仓位 197,163 194,748 净仓位 -59,501 -51,164 英镑(62,500英镑为1口) 3月7日当周 前一周 多头仓位 61,847 43,329 空头仓位 143,284 114,000 净仓位 -81,437 -70,671 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 3月7日当周 前一周 多头仓 12,718 3,569 位 空头仓 22,734 15,383 位 净仓位 -10,016 -11,814 加元(100,000加元为1口) 3月7日当周 前一周 多头仓 65,616 63,125 位 空头仓 36,396 33,035 位 净仓位 29,220 30,090 澳元(100,000澳元为1口) 3月7日当周 前一周 多头仓 85,221 95,696 位 空头仓 34,243 43,781 位 净仓位 50,978 51,915 墨西哥披索(500,000披索为1口) 3月7日当周 前一周 多头仓 38,707 39,057 位 空头仓 81,465 84,840 位 净仓位 -42,758 -45,783 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 3月7日当周 前一周 多头仓 27,207 37,198 位 空头仓 31,632 34,261 位 净仓位 -4,425 2,937 (完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)