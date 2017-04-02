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亚洲 | 2017年 4月 2日 星期日 14:18 BJT

全球汇市：投机客四周来首次减持美元净多仓--CFTC/路透数据

    路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路
透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。
    
    截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一
周的184.4亿美元。
    
    上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。
    
    受此打击美元指数      本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反
弹。
    
    不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。
    
    美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原
来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四
次。
    
    “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振，
”Forex.com研究主管James Chen称。
    
    Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要
央行。
    
    欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。
    
    欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计划之前升息，令欧元
人气改善。
    
    这在3月中旬给欧元带来极大提振，不过涨势未能持续，因欧洲央行
本周发出信息，称该行仍然主要持宽松立场。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)         
                       3月28日当周    前一周
    多头仓位             42,886      35,039
    空头仓位             96,067     102,026
    净仓位              -53,181     -66,987
      
    欧元(125,000欧元为1口)     
                       3月28日当周    前一周
    多头仓位             163,648     159,590
    空头仓位             171,571     179,252
    净仓位                -7,923     -19,662
    
    英镑(62,500英镑为1口)    
                       3月28日当周    前一周
    多头仓位              35,055      32,586
    空头仓位             139,130     140,430
    净仓位              -104,075    -107,844
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)    
                       3月28日当周    前一周
    多头仓位               6,886       9,089
    空头仓位              23,278      21,068
    净仓位               -16,392     -11,979
    
    加元(100,000加元为1口)    
                       3月28日当周    前一周
    多头仓位              30,419      30,293
    空头仓位              58,636      54,696
    净仓位               -28,217     -24,403

    澳元(100,000澳元为1口)    
                       3月28日当周    前一周
    多头仓位              90,838      85,397
    空头仓位              37,700      40,442
    净仓位                53,138      44,955
    
    墨西哥披索(500,000披索为1口)    
                       3月28日当周    前一周
    多头仓位              72,728      57,730
    空头仓位              77,465      61,011
    净仓位                -4,737      -3,281
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)    
                       3月28日当周    前一周
    多头仓位              16,216      16,599
    空头仓位              28,845      29,209
    净仓位               -12,629     -12,610(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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