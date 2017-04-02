全球汇市：投机客四周来首次减持美元净多仓--CFTC/路透数据

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计划之前升息，令欧元 人气改善。 这在3月中旬给欧元带来极大提振，不过涨势未能持续，因欧洲央行 本周发出信息，称该行仍然主要持宽松立场。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 3月28日当周 前一周 多头仓位 42,886 35,039 空头仓位 96,067 102,026 净仓位 -53,181 -66,987 欧元(125,000欧元为1口) 3月28日当周 前一周 多头仓位 163,648 159,590 空头仓位 171,571 179,252 净仓位 -7,923 -19,662 英镑(62,500英镑为1口) 3月28日当周 前一周 多头仓位 35,055 32,586 空头仓位 139,130 140,430 净仓位 -104,075 -107,844 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 3月28日当周 前一周 多头仓位 6,886 9,089 空头仓位 23,278 21,068 净仓位 -16,392 -11,979 加元(100,000加元为1口) 3月28日当周 前一周 多头仓位 30,419 30,293 空头仓位 58,636 54,696 净仓位 -28,217 -24,403 澳元(100,000澳元为1口) 3月28日当周 前一周 多头仓位 90,838 85,397 空头仓位 37,700 40,442 净仓位 53,138 44,955 墨西哥披索(500,000披索为1口) 3月28日当周 前一周 多头仓位 72,728 57,730 空头仓位 77,465 61,011 净仓位 -4,737 -3,281 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 3月28日当周 前一周 多头仓位 16,216 16,599 空头仓位 28,845 29,209 净仓位 -12,629 -12,610(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
路透5月24日 - 大多数东南亚股市周三小幅收高，未受穆迪调降中国债信评等影响，转而关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录有关升息步伐的信息。 美联储最新会议记录将于1800GMT公布，联邦基金期货显示，交易员目前认为美联储在6月会议上升息的可能性为75%。 “本地区市场也在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，记录将释放有关美联储未来数月动向的部分信号和确认信息，”马尼拉AB Capital Securities高级分析师Lexter Azurin说道。 今天稍早，中国指标股指沪综指 下跌逾1%，此前国际评级机构穆迪下 调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此 次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体 债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最初也追随中国股市下跌0.3%，但稍 后扳回跌幅微涨。