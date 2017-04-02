全球汇市：投机客四周来首次减持美元净多仓--CFTC/路透数据

路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计划之前升息，令欧元 人气改善。 这在3月中旬给欧元带来极大提振，不过涨势未能持续，因欧洲央行 本周发出信息，称该行仍然主要持宽松立场。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 3月28日当周 前一周 多头仓位 42,886 35,039 空头仓位 96,067 102,026 净仓位 -53,181 -66,987 欧元(125,000欧元为1口) 3月28日当周 前一周 多头仓位 163,648 159,590 空头仓位 171,571 179,252 净仓位 -7,923 -19,662 英镑(62,500英镑为1口) 3月28日当周 前一周 多头仓位 35,055 32,586 空头仓位 139,130 140,430 净仓位 -104,075 -107,844 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 3月28日当周 前一周 多头仓位 6,886 9,089 空头仓位 23,278 21,068 净仓位 -16,392 -11,979 加元(100,000加元为1口) 3月28日当周 前一周 多头仓位 30,419 30,293 空头仓位 58,636 54,696 净仓位 -28,217 -24,403 澳元(100,000澳元为1口) 3月28日当周 前一周 多头仓位 90,838 85,397 空头仓位 37,700 40,442 净仓位 53,138 44,955 墨西哥披索(500,000披索为1口) 3月28日当周 前一周 多头仓位 72,728 57,730 空头仓位 77,465 61,011 净仓位 -4,737 -3,281 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 3月28日当周 前一周 多头仓位 16,216 16,599 空头仓位 28,845 29,209 净仓位 -12,629 -12,610(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)