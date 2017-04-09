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亚洲 | 2017年 4月 9日 星期日 15:04 BJT

全球汇市：投机客美元净多仓降至五周低点--CFTC/路透数据

    路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近
一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。    
    
    截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美
元。美元净多仓已连续第二周下降。
    
    过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。
    
    投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的
影响重大。
    
    “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑
现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。
    
    投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。
    
    而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势
再添波动。
    
    “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨，
”Esparza称。
    
    日圆净空仓降至45,800口，为12月以来最低。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其
兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
    日圆(12,500,000日圆为1口)           
          4月4日当       前一周
          周         
 多头仓      41,313      42,886
 位                  
 空头仓      87,113      96,067
 位                  
 净仓位     -45,800     -53,181
 
    欧元(125,000欧元为1口)      
          4月4日当       前一周
          周         
 多头仓     155,468     163,648
 位                  
 空头仓     166,873     171,571
 位                  
 净仓位     -11,405      -7,923
 
    英镑(62,500英镑为1口)    
          4月4日当        前一周
          周         
 多头仓      30,741       35,055
 位                  
 空头仓     130,414      139,130
 位                  
 净仓位     -99,673     -104,075
 
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)    
          4月4日当       前一周
          周         
 多头仓       5,694       6,886
 位                  
 空头仓      19,519      23,278
 位                  
 净仓位     -13,825     -16,392
 
    加元(100,000加元为1口)    
          4月4日当        前一周
          周         
 多头仓      38,535       30,419
 位                  
 空头仓      68,760       58,636
 位                  
 净仓位     -30,225      -28,217
 
    澳元(100,000澳元为1口)    
          4月4日当        前一周
          周         
 多头仓      90,215       90,838
 位                  
 空头仓      40,622       37,700
 位                  
 净仓位      49,593       53,138
 
    墨西哥披索(500,000披索为1口)    
          4月4日当         前一周
          周         
 多头仓      80,979        72,728
 位                  
 空头仓      90,667        77,465
 位                  
 净仓位      -9,688        -4,737
 
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)    
          4月4日当         前一周
          周         
 多头仓      17,009        16,216
 位                  
 空头仓      31,733        28,845
 位                  
 净仓位     -14,724       -12,629
 (完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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