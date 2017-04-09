全球汇市：投机客美元净多仓降至五周低点--CFTC/路透数据

路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称。 日圆净空仓降至45,800口，为12月以来最低。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其 兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 4月4日当 前一周 周 多头仓 41,313 42,886 位 空头仓 87,113 96,067 位 净仓位 -45,800 -53,181 欧元(125,000欧元为1口) 4月4日当 前一周 周 多头仓 155,468 163,648 位 空头仓 166,873 171,571 位 净仓位 -11,405 -7,923 英镑(62,500英镑为1口) 4月4日当 前一周 周 多头仓 30,741 35,055 位 空头仓 130,414 139,130 位 净仓位 -99,673 -104,075 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 4月4日当 前一周 周 多头仓 5,694 6,886 位 空头仓 19,519 23,278 位 净仓位 -13,825 -16,392 加元(100,000加元为1口) 4月4日当 前一周 周 多头仓 38,535 30,419 位 空头仓 68,760 58,636 位 净仓位 -30,225 -28,217 澳元(100,000澳元为1口) 4月4日当 前一周 周 多头仓 90,215 90,838 位 空头仓 40,622 37,700 位 净仓位 49,593 53,138 墨西哥披索(500,000披索为1口) 4月4日当 前一周 周 多头仓 80,979 72,728 位 空头仓 90,667 77,465 位 净仓位 -9,688 -4,737 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 4月4日当 前一周 周 多头仓 17,009 16,216 位 空头仓 31,733 28,845 位 净仓位 -14,724 -12,629 (完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)