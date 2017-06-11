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亚洲 | 2017年 6月 11日 星期日 09:32 BJT

全球汇市：最近一周美元净多仓增加--CFTC/路透数据

    路透纽约6月9日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，美
元净多仓最近一周增加，此前曾连续下降两周。
    
    截至6月6日当周，美元净多仓从前一周的75.3亿美元升至80亿美元。
    
    “布仓情况反映出投资者和外汇交易员在周四的诸多事件之前寻求避险，”Cambridge 
Global Payments全球产品和市场策略主管Karl
Schamotta称。
    
    在周四英国大选、欧洲央行政策会议以及美国联邦调查局(FBI)前局长科米作证几件大
事之前，外汇交易商本周十分紧张。
    
    CFTC数据显示，欧元净多仓升至2011年5月以来高位。
    
    过去五个月欧元兑美元上涨，受助于美元全线疲软，以及通胀上升可能促使欧洲央行在
2018年初升息的预期。
    
    “我们注意到欧元区投资者信心水平至少为十多年来最高，”Schamotta称。
    
    “欧元区整体而言情况非常乐观。”
    
    英国净空仓增至36,716口，为四周最高。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其
兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

           日圆(12,500,000日圆为1口)  
                       6月6日当周          前一周         
     多头仓位             39,736            43,404
     空头仓位             94,763            95,679
     净仓位              -55,027           -52,275
 
            欧元(125,000欧元为1口)      
                       6月6日当周          前一周         
     多头仓位            164,889           176,226
     空头仓位             90,880           103,357
     净仓位               74,009            72,869
 
            英镑(62,500英镑为1口)    
                       6月6日当周          前一周         
     多头仓位             40,147           45,574
     空头仓位             76,863           75,225
     净仓位              -36,716          -29,651
 
            瑞郎(125,000瑞郎为1口)  
                       6月6日当周          前一周         
     多头仓位              6,752            8,735
     空头仓位             23,307           27,247
     净仓位              -16,555          -18,512
 
            加元(100,000加元为1口)    
                       6月6日当周          前一周         
     多头仓位             26,492           23,711
     空头仓位            120,993          121,898
     净仓位              -94,501          -98,187
 
            澳元(100,000澳元为1口)    
                       6月6日当周          前一周         
     多头仓位             39,101           43,148
     空头仓位             39,215           40,081
     净仓位                 -114            3,067
    
            墨西哥披索(500,000披索为1口)    
                       6月6日当周          前一周         
     多头仓位            115,601          112,479
     空头仓位             30,780           37,477
     净仓位               84,821           75,002
    
            新西兰元(100,000新西兰元为1口) 
                       6月6日当周          前一周         
     多头仓位             19,348           16,886
     空头仓位             21,133           22,425
     净仓位               -1,785          -5,539(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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