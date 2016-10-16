全球汇市：美元净多仓升八两个月高点；英镑净空仓下降--CFTC/路透

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约10月14日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客连续第三周增加看多美元押注，净多仓增至逾八个月高点。
10月11日止当周，美元净多仓升至147.2亿美元。此前一周为105.2亿美元。
美元从最近公布的强劲美国经济数据中得到支撑。这些数据增强了美国联邦储备理事会(美联储/FED)在12月政策会议上升息的预期。
本月以来美元指数 上涨2.7%，有望创5月以来最大月度百分比涨幅。
“我们看涨美元，但关注美债收益率(殖利率)也很重要--如果收益率下滑，美元可能下跌，而若10年期公债收益率触及四个月新高，可以预期美元强劲上涨，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy Lien称。
数据显示，英镑净空仓从上周的纪录高位97,572口降至95,470口，上周五英镑闪跌至31年新低，对持仓状况影响相对较小。
投资者越来越担心英国选择“硬”退欧方式，这导致英镑重挫。英镑今年迄今累计贬值了逾17%。
去年11月以来投机客一直持英镑净空仓。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆净多仓: 45,909口
欧元净空仓: -93,472
英镑净空仓: -95,470
瑞郎净空仓: -9,408
加元净空仓: -11,704
澳元净多仓: 26,104 (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
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