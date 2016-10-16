全球汇市：美元净多仓升八两个月高点；英镑净空仓下降--CFTC/路透

路透纽约10月14日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，汇市投机客连续第三周增加看多美元押注，净多仓增至逾八个月高点。

10月11日止当周，美元净多仓升至147.2亿美元。此前一周为105.2亿美元。

美元从最近公布的强劲美国经济数据中得到支撑。这些数据增强了美国联邦储备理事会(美联储/FED)在12月政策会议上升息的预期。

本月以来美元指数 上涨2.7%，有望创5月以来最大月度百分比涨幅。

“我们看涨美元，但关注美债收益率(殖利率)也很重要--如果收益率下滑，美元可能下跌，而若10年期公债收益率触及四个月新高，可以预期美元强劲上涨，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy Lien称。

数据显示，英镑净空仓从上周的纪录高位97,572口降至95,470口，上周五英镑闪跌至31年新低，对持仓状况影响相对较小。

投资者越来越担心英国选择“硬”退欧方式，这导致英镑重挫。英镑今年迄今累计贬值了逾17%。

去年11月以来投机客一直持英镑净空仓。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆净多仓: 45,909口

欧元净空仓: -93,472

英镑净空仓: -95,470

瑞郎净空仓: -9,408

加元净空仓: -11,704