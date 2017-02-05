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亚洲 | 2017年 2月 5日 星期日 14:51 BJT

全球汇市：投机客美元净多仓降至10月末低位--CFTC/路透数据

路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路
透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月
末以来最低。
    
    截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美
元。
    
    今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1
月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅
。
    
    周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美
元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美
国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。
    
    “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧
政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。
    
    CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。
    
    日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布
计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“
尽快达到消费者物价指数(CPI)目标”。
    
    “(日本)央行的行动对日本公债不利，对日圆不利，可能成为支撑美
元/日圆的一个因素，”BK Asset Management常务董事Kathy lien称。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。

    日圆(12,500,000日圆为1口)
            1月31日当     前一周
            周          
 多头仓位       32,216    27,127
 空头仓位       90,547    93,967
 净仓位        -58,331   -66,840
 
    欧元(125,000欧元为1口)
            1月31日当     前一周
            周          
 多头仓位      125,689   131,904
 空头仓位      171,402   184,252
 净仓位        -45,713   -52,348
 
    英镑(62,500英镑为1口)
            1月31日当     前一周
            周          
 多头仓位       42,232    51,521
 空头仓位      104,004   114,693
 净仓位        -61,772   -63,172
 
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
            1月31日当     前一周
            周          
 多头仓位        6,812     6,198
 空头仓位       23,952    19,842
 净仓位        -17,140   -13,644
 
    加元(100,000加元为1口)
            1月31日当     前一周
            周          
 多头仓位       44,939    36,175
 空头仓位       41,467    33,656
 净仓位          3,472     2,519
 

    澳元(100,000澳元为1口)
            1月31日当     前一周
            周          
 多头仓位       59,187    54,552
 空头仓位       47,131    44,258
 净仓位         12,056    10,294
 

    新西兰元(100,000新西兰元为1口)  
            1月31日当     前一周
            周          
 多头仓位       32,712    25,851
 空头仓位       33,734    35,734
 净仓位         -1,022    -9,883
 (完)
  
 (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
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