全球汇市：投机客美元净多仓降至10月末低位--CFTC/路透数据

路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽快达到消费者物价指数(CPI)目标”。 “(日本)央行的行动对日本公债不利，对日圆不利，可能成为支撑美 元/日圆的一个因素，”BK Asset Management常务董事Kathy lien称。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 1月31日当 前一周 周 多头仓位 32,216 27,127 空头仓位 90,547 93,967 净仓位 -58,331 -66,840 欧元(125,000欧元为1口) 1月31日当 前一周 周 多头仓位 125,689 131,904 空头仓位 171,402 184,252 净仓位 -45,713 -52,348 英镑(62,500英镑为1口) 1月31日当 前一周 周 多头仓位 42,232 51,521 空头仓位 104,004 114,693 净仓位 -61,772 -63,172 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 1月31日当 前一周 周 多头仓位 6,812 6,198 空头仓位 23,952 19,842 净仓位 -17,140 -13,644 加元(100,000加元为1口) 1月31日当 前一周 周 多头仓位 44,939 36,175 空头仓位 41,467 33,656 净仓位 3,472 2,519 澳元(100,000澳元为1口) 1月31日当 前一周 周 多头仓位 59,187 54,552 空头仓位 47,131 44,258 净仓位 12,056 10,294 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 1月31日当 前一周 周 多头仓位 32,712 25,851 空头仓位 33,734 35,734 净仓位 -1,022 -9,883 (完) (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)