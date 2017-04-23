全球汇市：欧元净空仓升至3月中旬以来最高--CFTC/路透数据

路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。 “美元整体保持韧性缘于投资者的自满情绪，这些投资者认为近期美国数据令人失望的表现不会改变美国货币政策前景，”BK资产管理旗下外汇策略主管Kathy Lien表示。 CFTC数据还显示，英镑净空仓降至3月初以来最低。 英镑本周一直受到良好支撑，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)要求提前在6月举行议会选举，令市场大感意外。 投资者认为这次选举会减轻政治不确定性，并使英国更加可能保留某种形式的进入单一欧洲市场的优先渠道。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 4月18日当 前一周 周 多头仓 45,761 43,316 位 空头仓 76,224 78,080 位 净仓位 -30,463 -34,764 欧元(125,000欧元为1口) 4月18日当 前一周 周 多头仓 185,786 173,594 位 空头仓 207,435 192,550 位 净仓位 -21,649 -18,956 英镑(62,500英镑为1口) 4月18日当 前一周 周 多头仓 48,348 31,871 位 空头仓 147,838 137,772 位 净仓位 -99,490 137,772 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 4月18日当 前一周 周 多头仓 10,830 13,107 位 空头仓 24,632 23,235 位 净仓位 -13,802 -10,128 加元(100,000加元为1口) 4月18日当 前一周 周 多头仓 37,306 31,432 位 空头仓 70,558 63,766 位 净仓位 -33,252 -32,334 澳元(100,000澳元为1口) 4月18日当 前一周 周 多头仓 70,392 76,747 位 空头仓 27,130 31,596 位 净仓位 43,262 45,151 墨西哥披索(500,000披索为1口) 4月18日当 前一周 周 多头仓 97,027 86,813 位 空头仓 82,783 99,488 位 净仓位 14,244 -12,675 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 4月18日当周 前一周 多头仓 18,320 19,008 位 空头仓 33,326 34,161 位 净仓位 -15,006 -15,153 (完) (编译 许娜；审校 白云)