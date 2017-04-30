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亚洲 | 2017年 4月 30日 星期日 14:17 BJT

全球汇市：美元净多仓较前周基本持平--CFTC/路透数据

    路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周
美元净多仓与前一周基本持平。
    
    截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。
    
    过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情
况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。
    
    美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委
员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。
    
    随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。
    
    “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L
ien称。
    
    “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。”
    
    加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间
的北美自由贸易协定(NAFTA)。
    
    墨西哥披索净多仓升至16,038口，为2014年9月中旬以来最高。
    
    欧元净空仓降至20,895口，前一周升至3月中旬以来最高。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其
兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
    
    日圆(12,500,000日圆为1口)           
          4月25日当周     前一周
 多头仓        48,538     45,761
 位                    
 空头仓        75,407     76,224
 位                    
 净仓位       -26,869    -30,463
 
    欧元(125,000欧元为1口)      
          4月25日当周     前一周
 多头仓       157,831    185,786
 位                    
 空头仓       178,726    207,435
 位                    
 净仓位       -20,895    -21,649
 
    英镑(62,500英镑为1口)    
          4月25日当周     前一周
 多头仓        54,050     48,348
 位                    
 空头仓       145,232    147,838
 位                    
 净仓位       -91,182    -99,490
 
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)    
          4月25日当周     前一周
 多头仓         7,654     10,830
 位                    
 空头仓        24,971     24,632
 位                    
 净仓位       -17,317    -13,802
 
    加元(100,000加元为1口)    
          4月25日当周     前一周
 多头仓        52,545     37,306
 位                    
 空头仓        95,187     70,558
 位                    
 净仓位       -42,642    -33,252
 
    澳元(100,000澳元为1口)    
          4月25日当周     前一周
 多头仓        64,684     70,392
 位                    
 空头仓        21,982     27,130
 位                    
 净仓位        42,702     43,262
 
    墨西哥披索(500,000披索为1口)    
          4月25日当周      前一周
 多头仓        91,689      97,027
 位                    
 空头仓        75,651      82,783
 位                    
 净仓位        16,038      14,244
 
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)    
          4月25日当周      前一周
 多头仓        18,693      18,320
 位                    
 空头仓        34,097      33,326
 位                    
 净仓位       -15,404     -15,006
 (完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
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