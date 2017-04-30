全球汇市：美元净多仓较前周基本持平--CFTC/路透数据

路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至16,038口，为2014年9月中旬以来最高。 欧元净空仓降至20,895口，前一周升至3月中旬以来最高。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其 兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 48,538 45,761 位 空头仓 75,407 76,224 位 净仓位 -26,869 -30,463 欧元(125,000欧元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 157,831 185,786 位 空头仓 178,726 207,435 位 净仓位 -20,895 -21,649 英镑(62,500英镑为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 54,050 48,348 位 空头仓 145,232 147,838 位 净仓位 -91,182 -99,490 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 7,654 10,830 位 空头仓 24,971 24,632 位 净仓位 -17,317 -13,802 加元(100,000加元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 52,545 37,306 位 空头仓 95,187 70,558 位 净仓位 -42,642 -33,252 澳元(100,000澳元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 64,684 70,392 位 空头仓 21,982 27,130 位 净仓位 42,702 43,262 墨西哥披索(500,000披索为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 91,689 97,027 位 空头仓 75,651 82,783 位 净仓位 16,038 14,244 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 18,693 18,320 位 空头仓 34,097 33,326 位 净仓位 -15,404 -15,006 (完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)