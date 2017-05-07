全球汇市：美元净多仓降至七个月最低--CFTC/路透数据

路透纽约5月5日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周美元净多仓大幅下降至10月初以来最低水平。 过去一周美元受欧元涨势冲击，此前法国中间派候选人在总统第一轮投票中获胜，令人 益发预期该国会留在欧盟，保留欧元。 特朗普政府公布只有一页纸的减税计划提案，其中多涉及企业税，该计划远未达到两党 多年来寻求的全面改革。该计划若实施将使联邦赤字大幅增加。 当周美元指数下降1.4%，国内生产总值(GDP)初值不及预期，也带来压力。 截至5月2日当周，美元净多仓总计127.0亿美元，低于前一周的152.9亿美元。 欧元净空仓降至1,653口，为2014年5月以来最低，当时欧元为净多仓。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其 兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 5月2日当 前一周 周 多头仓位 37,519 48,538 空头仓位 68,002 75,407 净仓位 -30,483 -26,869 欧元(125,000欧元为1口) 5月2日当 前一周 周 多头仓位 159,418 157,831 空头仓位 161,071 178,726 净仓位 -1,653 -20,895 英镑(62,500英镑为1口) 5月2日当 前一周 周 多头仓位 54,281 54,050 空头仓位 135,645 145,232 净仓位 -81,364 -91,182 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 5月2日当 前一周 周 多头仓位 4,448 7,654 空头仓位 22,156 24,971 净仓位 -17,708 -17,317 加元(100,000加元为1口) 5月2日当 前一周 周 多头仓位 66,565 52,545 空头仓位 114,269 95,187 净仓位 -47,704 -42,642 澳元(100,000澳元为1口) 5月2日当 前一周 周 多头仓位 64,169 64,684 空头仓位 21,494 21,982 净仓位 42,675 42,702 墨西哥披索(500,000披索为1口) 5月2日当 前一周 周 多头仓位 91,142 91,689 空头仓位 76,027 75,651 净仓位 15,115 16,038 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 5月2日当 前一周 周 多头仓位 19,190 18,693 空头仓位 31,160 34,097 净仓位 -11,970 -15,404 (完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)