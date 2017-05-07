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亚洲 | 2017年 5月 7日 星期日 14:47 BJT

全球汇市：美元净多仓降至七个月最低--CFTC/路透数据

    路透纽约5月5日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近
一周美元净多仓大幅下降至10月初以来最低水平。
    
    过去一周美元受欧元涨势冲击，此前法国中间派候选人在总统第一轮投票中获胜，令人
益发预期该国会留在欧盟，保留欧元。
    
    特朗普政府公布只有一页纸的减税计划提案，其中多涉及企业税，该计划远未达到两党
多年来寻求的全面改革。该计划若实施将使联邦赤字大幅增加。
    
    当周美元指数下降1.4%，国内生产总值(GDP)初值不及预期，也带来压力。
    
    截至5月2日当周，美元净多仓总计127.0亿美元，低于前一周的152.9亿美元。
    
    欧元净空仓降至1,653口，为2014年5月以来最低，当时欧元为净多仓。
    
    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其
兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
    日圆(12,500,000日圆为1口)           
           5月2日当       前一周
           周         
 多头仓位     37,519      48,538
 空头仓位     68,002      75,407
 净仓位      -30,483     -26,869
 
    欧元(125,000欧元为1口)      
           5月2日当    前一周
           周         
 多头仓位    159,418  157,831
 空头仓位    161,071  178,726
 净仓位       -1,653  -20,895
 
    英镑(62,500英镑为1口)    
           5月2日当       前一周
           周         
 多头仓位     54,281      54,050
 空头仓位    135,645     145,232
 净仓位      -81,364     -91,182
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)    
            5月2日当        前一周
            周         
 多头仓位       4,448        7,654
 空头仓位      22,156       24,971
 净仓位       -17,708      -17,317
 
    加元(100,000加元为1口)    
           5月2日当       前一周
           周         
 多头仓位     66,565      52,545
 空头仓位    114,269      95,187
 净仓位      -47,704     -42,642
 

    澳元(100,000澳元为1口)    
             5月2日当     前一周
             周         
 多头仓位       64,169    64,684
 空头仓位       21,494    21,982
 净仓位         42,675    42,702
 
    墨西哥披索(500,000披索为1口)    
             5月2日当      前一周
             周         
 多头仓位       91,142     91,689
 空头仓位       76,027     75,651
 净仓位         15,115     16,038
 

    新西兰元(100,000新西兰元为1口)    
             5月2日当      前一周
             周         
 多头仓位       19,190     18,693
 空头仓位       31,160     34,097
 净仓位        -11,970    -15,404
 (完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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