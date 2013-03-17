全球汇市：3月12日止当周投机客所持美元多仓升至逾八个月高位--CFTC

中国房地产：要重点整治开发企业和中介机构，严查违规资金入市--住建部
路透北京3月29日 - 中国住房和城乡建设部周三称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。
路透纽约3月15日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最新一周汇市投机客的美元多仓增至八个月最高。
3月12日止当周，投机客持有254.6亿美元的美元净多头仓位，为7月17日来最高。前一周为235.7亿美元。
美元人气维持正面，因美国经济表现继续优于其他多数主要经济体。 同时，投机客增持澳元多头仓位，但增加英镑、日圆、瑞郎和加元的空头仓位。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
3月12日当周 3月5日当周
多头仓位 51,240 50,958
空头仓位 145,003 124,309
净仓位 -93,763 -73,351
欧元(125,000欧元为1口)
3月12日当周 3月5日当周
多头仓位 57,473 63,355
空头仓位 82,260 89,471
净仓位 -24,787 -26,116
英镑(62,500英镑为1口)
3月12日当周 3月5日当周
多头仓位 28,833 36,021
空头仓位 78,633 79,870
净仓位 -49,800 -43,849
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
3月12日当周 3月5日当周
多头仓位 6,206 7,092
空头仓位 19,694 18,542
净仓位 -13,488 -11,450
加元(100,000加元为1口)
3月12日当周 3月5日当周
多头仓位 37,020 39,564
空头仓位 90,417 86,227
净仓位 -53,397 -46,663
澳元(100,000澳元为1口)
3月12日当周 3月5日当周
多头仓位 77,746 61,315
空头仓位 54,480 54,166
净仓位 23,266 7,149
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
3月12日当周 3月5日当周
多头仓位 24,250 23,812
空头仓位 4,900 4,768
净仓位 19,350 19,044
(完)
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路透台北3月29日 - 台湾央行周三公布，2016年12月底本地银行外国债权直接风险余额达到3,638亿美元，若与2015年底的3,446亿美元比较，增加5.57%。其中对美国的外国债权亦增加，因FED升息吸引银行资金愿持美元资产。
路透北京3月29日 - 针对投资者有关西王集团为齐星集团提供担保的问询，中国山东西王集团有限公司周三称，截止目前,西王集团对齐星集团及下属子公司提供担保余额为29.073亿元人民币，且所有担保已全部追加风险缓释措施，整体风险可控。