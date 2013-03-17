全球汇市：3月12日止当周投机客所持美元多仓升至逾八个月高位--CFTC

路透纽约3月15日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最新一周汇市投机客的美元多仓增至八个月最高。

3月12日止当周，投机客持有254.6亿美元的美元净多头仓位，为7月17日来最高。前一周为235.7亿美元。

美元人气维持正面，因美国经济表现继续优于其他多数主要经济体。 同时，投机客增持澳元多头仓位，但增加英镑、日圆、瑞郎和加元的空头仓位。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

3月12日当周 3月5日当周

多头仓位 51,240 50,958

空头仓位 145,003 124,309

净仓位 -93,763 -73,351

欧元(125,000欧元为1口)

3月12日当周 3月5日当周

多头仓位 57,473 63,355

空头仓位 82,260 89,471

净仓位 -24,787 -26,116

英镑(62,500英镑为1口)

3月12日当周 3月5日当周

多头仓位 28,833 36,021

空头仓位 78,633 79,870

净仓位 -49,800 -43,849

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

3月12日当周 3月5日当周

多头仓位 6,206 7,092

空头仓位 19,694 18,542

净仓位 -13,488 -11,450

加元(100,000加元为1口)

3月12日当周 3月5日当周

多头仓位 37,020 39,564

空头仓位 90,417 86,227

净仓位 -53,397 -46,663

澳元(100,000澳元为1口)

3月12日当周 3月5日当周

多头仓位 77,746 61,315

空头仓位 54,480 54,166

净仓位 23,266 7,149

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

3月12日当周 3月5日当周

多头仓位 24,250 23,812

空头仓位 4,900 4,768

净仓位 19,350 19,044

(完)

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