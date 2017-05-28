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债券 | 2017年 5月 28日 星期日 14:27 BJT

CFTC报告：美国指标10年期公债5月23日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年5月23日美国指标10年期公债持仓状况报告，每口以
面值100,000美元计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(3,538,851口)
    947,807  585,306  229,635  1991923  2177414  3169365  2992355  369,486 546,496
    
    较5月16日变动(未平仓合约：增加168,760口)
    
     54,830  -67,661  101,284    1,513  145,756  157,627  179,379   11,133 -10,619
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       26.8     16.5      6.5     56.3     61.5     89.6     84.6     10.4    15.4
    
    各类交易商数量(总计为400家)
         92       82       73      164      178      291      298
    (完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)
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