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债券 | 2017年 6月 4日 星期日 13:34 BJT

CFTC报告：美国指标10年期公债5月30日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年5月30日美国指标10年期公债持仓状况报告，每口以
面值100,000美元计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(3,284,784口)
    877,526  619,361  130,100  1873614  1963727  2881240  2713188  403,544 571,596
    
    较5月23日变动(未平仓合约：减少254,067口)
    
    -70,281   34,055  -99,535 -118,309 -213,687 -288,125 -279,167   34,058  25,100
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       26.7     18.9      4.0     57.0     59.8     87.7     82.6     12.3    17.4
    
    各类交易商数量(总计为378家)
         90       82       63      149      161      269      278
    (完) (整理 李爽  审校 徐文焰)
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