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债券 | 2017年 6月 11日 星期日 12:34 BJT

CFTC报告：美国指标10年期公债6月6日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月6日美国指标10年期公债持仓状况报告，每口以面
值100,000美元计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(3,208,578口)
    878,894  666,828  103,159  1857989  1917963  2840042  2687950  368,536 520,628
    
    较5月30日变动(未平仓合约：减少76,206口)
    
      1,368   47,467  -26,941  -15,625  -45,764  -41,198  -25,238  -35,008 -50,968
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       27.4     20.8      3.2     57.9     59.8     88.5     83.8     11.5    16.2
    
    各类交易商数量(总计为395家)
         84       90       60      147      174      262      293
    (完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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