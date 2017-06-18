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债券 | 2017年 6月 18日 星期日 10:06 BJT

CFTC报告：美国指标10年期公债6月13日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日美国指标10年期公债持仓状况报告，每口以
面值100,000美元计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(3,180,408口)
    830,911  556,942  115,620  1861367  1977660  2807898  2650222  372,510 530,186
    
    较6月6日变动(未平仓合约：减少28,170口)
    
    -47,983 -109,886   12,461    3,378   59,697  -32,144  -37,728    3,974   9,558
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       26.1     17.5      3.6     58.5     62.2     88.3     83.3     11.7    16.7
    
    各类交易商数量(总计为396家)
         72       98       55      151      176      255      297
    (完) (整理 李爽  审校 张涛)
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