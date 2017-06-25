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债券 | 2017年 6月 25日 星期日 15:41 BJT

CFTC报告：美国指标10年期公债6月20日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月20日美国指标10年期公债持仓状况报告，每口以
面值100,000美元计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(3,224,389口)
    898,935  553,763  118,108  1838191  2039066  2855234  2710937  369,155 513,452
    
    较6月13日变动(未平仓合约：增加43,981)口)
     68,024   -3,179    2,488  -23,176   61,406   47,336   60,715   -3,355 -16,734
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
       27.9     17.2      3.7     57.0     63.2     88.6     84.1     11.4    15.9
    
    各类交易商数量(总计为404家)
         79       93       57      156      181      267      299
    (完) (编译 许娜；审校)
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