CFTC报告：美国指标10年期公债6月20日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月20日美国指标10年期公债持仓状况报告，每口以 面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,224,389口) 898,935 553,763 118,108 1838191 2039066 2855234 2710937 369,155 513,452 较6月13日变动(未平仓合约：增加43,981)口) 68,024 -3,179 2,488 -23,176 61,406 47,336 60,715 -3,355 -16,734 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 27.9 17.2 3.7 57.0 63.2 88.6 84.1 11.4 15.9 各类交易商数量(总计为404家) 79 93 57 156 181 267 299 (完) (编译 许娜；审校)