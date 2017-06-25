CFTC报告：美国指标10年期公债6月20日持仓报告(表)

欧元债市：意大利公债收益率上升，欧盟批准该国救助两家银行
路透伦敦6月26日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一上升，此前欧盟执委会批准意大利政府可救助两家地方性银行，结束了数月以来围绕意大利是否能绕过禁止政府救助银行的禁令的猜测。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月20日美国指标10年期公债持仓状况报告，每口以 面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,224,389口) 898,935 553,763 118,108 1838191 2039066 2855234 2710937 369,155 513,452 较6月13日变动(未平仓合约：增加43,981)口) 68,024 -3,179 2,488 -23,176 61,406 47,336 60,715 -3,355 -16,734 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 27.9 17.2 3.7 57.0 63.2 88.6 84.1 11.4 15.9 各类交易商数量(总计为404家) 79 93 57 156 181 267 299 (完) (编译 许娜；审校)
路透伦敦6月26日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一上升，此前欧盟执委会批准意大利政府可救助两家地方性银行，结束了数月以来围绕意大利是否能绕过禁止政府救助银行的禁令的猜测。
路透北京6月26日 - 为整顿规范银行业金融机构吸收公款存款行为，中国银监会近日发文，要求其加强吸收公款存款业务管理，强化内部审计监督，严禁银行业金融机构通过赠送财物、安排亲属就业等方式，向公款存放相关负责人员进行利益输送。
路透北京6月26日 - 中国国务院副总理张高丽周一表示，今年是供给侧结构性改革深化之年，要深入推进钢铁、煤炭、煤电等重点行业化解过剩产能，坚持分类调控因城施策，并推动市场化法治化债转股。