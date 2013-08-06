CFTC官员称美联储应切断投行与大宗商品关系

路透华盛顿8月5日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)的民主党成员Bart Chilton周一表示，美国联邦储备委员会(FED/美联储)应彻底改变允许投资银行拥有自身金属仓储和大宗商品基础建设资产的政策。

Chilton指出，银行若交易大宗商品，同时也能控制供应，就可能出现利益冲突。

“美联储应这么做，如果不这么做，国会也应该出面，”Chilton在一封电子邮件声明中称。

Chilton表示，大宗商品业务还为银行提供了绕过沃克尔规则的可能漏洞。沃克尔规则一旦开始实施，将禁止银行以自身的资金来从事投机。

他已致函美联储主席伯南克，呼吁最终的规则当明确显示银行不能从事大宗商品投机。

Chilton称，拥有实物大宗商品会使商品投机和对冲(避险)间的分界模糊掉。沃克尔规则禁止从事商品投机，但允许进行对冲。

五个不同的监管机构正在编修规则的最终版本，预计今年稍后定稿。(完)

(编译 张若琪 审校 张涛)

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