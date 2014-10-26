版本:
中国
市场报道 | 2014年 10月 26日 星期日 13:33 BJT

全球金属：投机客连续第二周增持黄金多仓--CFTC

路透10月24日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，由于10月21日止当周金价上涨，对冲基金和基金管理机构增加了黄金期货和期权的多仓仓位，这是连续第二周增加。

CFTC报告还显示，投机客削减了白银的净空仓，但增加了铜的空仓。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐