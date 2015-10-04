基金产业：对冲基金六周来首次减持美国原油净多仓

路透10月2日 - 交易数据周五显示，对冲基金六周来首次降低美国原油净多仓，恰好在库存大增之前转为看跌，而且之前一个月及季度油价表现疲软。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至9月29日当周，包括对冲基金经理和其他投机客在内的货币经理，在几个美国原油市场的净多仓减少9,360口，至147,773口。

截至9月25日当周，美国原油和汽油库存意外上升。炼厂进行季节性维护，或因意外事件被迫停产，导致其开工率下滑。

美国能源资料协会(EIA)周三公布，截至9月25日的一周，美国原油库存 增长近400万桶，至4.579亿桶。此前一天，一行业组织称原油库存当周增加500万桶。路透调查的分析师预计的增幅温和得多。

“我认为市场对库存上升已有预期，很多人在这么多周的增持之后，已经开始解除多仓，”Energy Management Institute分析师Sal Umek称。

油价在9月震荡下滑，助推油价录得2014年12月以来最大季度跌幅。

美国原油期货 9月跌约8%。布兰特原油期货 收跌10%。第三季双双下挫24%。

中国经济数据疲软、美股跌多涨少，以及高盛预计原油价格“跌势持续更长”，在上个月打压油价。

摩根士丹利的石油分析师在9月28日称，他们预计“随着供应过剩缓解，未来12个月布兰特原油上涨空间有限，将在区间波动。”

“过去一个月和季度表现低迷，加上区间波动的预测，货币经理不那么看涨石油，或直接将资金配置到机会更好的领域，是无可厚非的，”华盛顿经纪商Powerhouse的执行副总裁David Thompson称。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)