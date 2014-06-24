美国政经：众议院提出法案，敦促CFTC检讨金属仓储监管

港报财经评论：政经大事轮住上，股市本周难安乐--信报4月24日
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透华盛顿6月23日 - 如果美国众议院提出的一项法案获得通过，大宗商品监管机构--商品期货交易委员会(CFTC)将不得不检视金属仓储情况。这是美国对伦敦金属交易所(LME)仓储问题施加巨大政治压力的最新迹象。
众议院农业委员会4月份通过了对CFTC重新授权的提案时，众议院司法委员会主席--众议员古德莱特(Bob Goodlatte)敦促CFTC对LME采取更强硬的立场。
LME正在努力解决长达数年之久的仓储争议。啤酒厂商和其他公司投诉，华尔街银行所属仓库的过度囤积推高了铝的价格。啤酒商需要用铝来生产啤酒罐。
现在提出的法案已经过修改，增添了古德莱特的要求。他要求CFTC就如何监管金属市场出具研究报告，并特别要求对比国外和国内金属交易所的监管规则。
针对这个问题提出法案，表明政界人士正在严密关注金属仓储业务，即便该法案在奥巴马总统反对的情况下在国会通过的希望渺茫。众议院计划在周一稍晚进行讨论，周二进行表决。
LME在英国由英国金融市场行为监管局(FCA)监管，它在美国的业务则由CFTC监管。
自去年夏季以来，CFTC和美国司法部一直在调查有关金属存储受到操纵的指控。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
本周对于全球股市而言将是关键的一周，首先是法国总统选举很大机会进入第二轮，然后是多只美国科技股公布业绩、美国总统特朗普将公布税改方案；至于朝鲜问题，虽然在南韩总统大选前未必会开战，但稍有风吹草动，都会触动市场情绪。在众多不明因素下，投资者最好是轻仓上路。
路透北京4月24日 - 中国央行参事盛松成周一表示，随着中国经济不断向好，利率也进入上行通道。在打破甚至扭转人民币的单边贬值预期后，资本回流的趋势已初步显现。
--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。