美国政经：众议院提出法案，敦促CFTC检讨金属仓储监管

路透华盛顿6月23日 - 如果美国众议院提出的一项法案获得通过，大宗商品监管机构--商品期货交易委员会(CFTC)将不得不检视金属仓储情况。这是美国对伦敦金属交易所(LME)仓储问题施加巨大政治压力的最新迹象。

众议院农业委员会4月份通过了对CFTC重新授权的提案时，众议院司法委员会主席--众议员古德莱特(Bob Goodlatte)敦促CFTC对LME采取更强硬的立场。

LME正在努力解决长达数年之久的仓储争议。啤酒厂商和其他公司投诉，华尔街银行所属仓库的过度囤积推高了铝的价格。啤酒商需要用铝来生产啤酒罐。

现在提出的法案已经过修改，增添了古德莱特的要求。他要求CFTC就如何监管金属市场出具研究报告，并特别要求对比国外和国内金属交易所的监管规则。

针对这个问题提出法案，表明政界人士正在严密关注金属仓储业务，即便该法案在奥巴马总统反对的情况下在国会通过的希望渺茫。众议院计划在周一稍晚进行讨论，周二进行表决。

LME在英国由英国金融市场行为监管局(FCA)监管，它在美国的业务则由CFTC监管。

自去年夏季以来，CFTC和美国司法部一直在调查有关金属存储受到操纵的指控。(完)