美国加紧调查金属价格虚高问题 嘉能可等企业收到传票

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透伦敦8月12日 - 美国大宗商品市场监管当局已向数家主要金属仓储公司发出传票，包括瑞士大宗商品巨擘嘉能可(GLEN.L)，向他们索要过去三年的文件和通讯记录。表明当局在加紧调查金属价格虚高的问题。
知情消息人士称，美国商品期货交易委员会(CFTC)于上周发出传票。上个月，CFTC曾指令仓储公司保留过去三年的电子邮件、文件和即时通讯聊天内容。
这些传票的发出表明CFTC在加大力度调查可口可乐(KO.N)等用户的指控，这些金属用户控诉仓储公司通过限制金属出库，从而得以按更高的价格向他们出售金属。
其中一位消息人士称，嘉能可和旗下仓储公司Pacorini周一收到传票。嘉能可发言人拒绝对此置评。
另一消息人士告诉路透，有第二家公司也收到了传票。该人士要求匿名及不公布涉及公司的名字。其称，CFTC的执行部门已要求这家公司在8月23日前送交自2010年1月以来与LME有关的一切文件、通讯资料、录音、通信及内外部电子邮件。
金融时报周一晚间报导，高盛和摩根大通也收到传票。
高盛和摩根大通不予置评。
金属仓储行业以前主要是由传统的仓储公司经营，比如荷兰的C.Steinweg及新加坡的CWT Commodities，但近年来高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)等银行，以及嘉能可和托克(Trafigura)等大型的商品交易商开始占据主导地位，这些企业都是过去三年间买下的金属仓库业务。
CFTC发言人Steve Adamske亦拒绝置评。CFTC每年开展许多调查，但只有少数会最终导致相关行动，且有些从不对外公布。CFTC几乎从不讨论公开的调查。
仓储公司和伦敦金属交易所(LME)曾表示，高库存和高实货价格是低利率及正价差的市场结构所致。正价差表示出售远期有利可图，因此才可选择把金属存放数月或数年。
消息人士说，第二家公司收到的传票“涉及30多个CFTC想要了解的方面”，尤其侧重“任何有关在同一家公司内部把金属从一个仓库转至另一个的资料……以及出货的程序。”
消息人士还称，传票还要求提供基于LME、纽约商品期货交易所(COMEX)及McGraw HillMHGI.N旗下Platts的价格所做全部交易的细节资料。
LME不愿评论。
**司法部官员考察企业**
第三名消息人士称，美国司法部官员考察了美国的另一家仓储企业，并询问业务是如何运作，这是价格虚高一事面临越来越多审查的又一迹象。该消息人士也要求不署名和不披露公司名称。
知情消息人士透露，司法部上个月已经开始对金属仓储业展开独立的初步调查。
司法部拒绝就质询内容置评。
反垄断法学家曾称，司法部只有在发现了仓储企业违反反垄断法的证据后，才会进行正式调查。目前还没有相关迹象。
知悉相关会议的一名消息人士7月时表示，啤酒协会(Beer Institute)已与司法部会晤，并敦促司法部采取行动。该协会代表价值2,500亿美元的啤酒业，以及2,800多家使用铝罐装的酿酒厂。
可口可乐及其饮料罐供应商Novelis IncNVLX.UL等公司向监管机构抱怨，并公开表示仓储企业有意延长从仓库提货的时间，提高租金，并且提高客户快速获得铝和锡等金属而需要支付的实货溢价。
在过去一个月间，美国小型的铝业终端用户至少发起了四起集体诉讼，指控银行和大型大宗商品交易商在仓库中囤积金属，推高了从软饮料罐到飞机等工业产品的价格。
在当中一些诉讼中，高盛、摩根大通和嘉能可及其仓储子公司被列为被告。
高盛和摩根大通已表示指控毫无根据。嘉能可拒绝置评。
**堆积如山的金属**
交易商和终端客户称，在过去三年里，LME旗下的全球仓库中堆积起如山的铝和其他金属，阻塞了交易，还造成金属买家和交易人士为了提货最长排上18个月。
交易商和消费者称，仓储公司为吸引金属存进来而提供激励，又导致漫长的等候时间进一步恶化，并造成部分金属的溢价飙升。
在终端客户持续多年的抱怨之后，监管者和立法者正加强审查华尔街在大宗商品实货市场扮演的角色。
根据批评LME制度的人士称，仓库供应问题是LME规则的副产品，因为这些规则要求储存90万吨或以上金属的仓库每日仅需出货3,500吨。
受到指责的LME已经提出将大规模改革其仓储政策，新政策将在明年4月生效。去年，LME被银行东家售予了香港交易及结算所(0388.HK)。(完)
(编译 白云/戴素萍/王翔琼/朱晓军；; 审校 石冠兰/侯向明/隋芬)
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