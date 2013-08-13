美国加紧调查金属价格虚高问题 嘉能可等企业收到传票

路透伦敦8月12日 - 美国大宗商品市场监管当局已向数家主要金属仓储公司发出传票，包括瑞士大宗商品巨擘嘉能可(GLEN.L)，向他们索要过去三年的文件和通讯记录。表明当局在加紧调查金属价格虚高的问题。

知情消息人士称，美国商品期货交易委员会(CFTC)于上周发出传票。上个月，CFTC曾指令仓储公司保留过去三年的电子邮件、文件和即时通讯聊天内容。

这些传票的发出表明CFTC在加大力度调查可口可乐(KO.N)等用户的指控，这些金属用户控诉仓储公司通过限制金属出库，从而得以按更高的价格向他们出售金属。

其中一位消息人士称，嘉能可和旗下仓储公司Pacorini周一收到传票。嘉能可发言人拒绝对此置评。

另一消息人士告诉路透，有第二家公司也收到了传票。该人士要求匿名及不公布涉及公司的名字。其称，CFTC的执行部门已要求这家公司在8月23日前送交自2010年1月以来与LME有关的一切文件、通讯资料、录音、通信及内外部电子邮件。

金融时报周一晚间报导，高盛和摩根大通也收到传票。

高盛和摩根大通不予置评。

金属仓储行业以前主要是由传统的仓储公司经营，比如荷兰的C.Steinweg及新加坡的CWT Commodities，但近年来高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)等银行，以及嘉能可和托克(Trafigura)等大型的商品交易商开始占据主导地位，这些企业都是过去三年间买下的金属仓库业务。

CFTC发言人Steve Adamske亦拒绝置评。CFTC每年开展许多调查，但只有少数会最终导致相关行动，且有些从不对外公布。CFTC几乎从不讨论公开的调查。

仓储公司和伦敦金属交易所(LME)曾表示，高库存和高实货价格是低利率及正价差的市场结构所致。正价差表示出售远期有利可图，因此才可选择把金属存放数月或数年。

消息人士说，第二家公司收到的传票“涉及30多个CFTC想要了解的方面”，尤其侧重“任何有关在同一家公司内部把金属从一个仓库转至另一个的资料……以及出货的程序。”

消息人士还称，传票还要求提供基于LME、纽约商品期货交易所(COMEX)及McGraw HillMHGI.N旗下Platts的价格所做全部交易的细节资料。

LME不愿评论。

**司法部官员考察企业**

第三名消息人士称，美国司法部官员考察了美国的另一家仓储企业，并询问业务是如何运作，这是价格虚高一事面临越来越多审查的又一迹象。该消息人士也要求不署名和不披露公司名称。

知情消息人士透露，司法部上个月已经开始对金属仓储业展开独立的初步调查。

司法部拒绝就质询内容置评。

反垄断法学家曾称，司法部只有在发现了仓储企业违反反垄断法的证据后，才会进行正式调查。目前还没有相关迹象。

知悉相关会议的一名消息人士7月时表示，啤酒协会(Beer Institute)已与司法部会晤，并敦促司法部采取行动。该协会代表价值2,500亿美元的啤酒业，以及2,800多家使用铝罐装的酿酒厂。

可口可乐及其饮料罐供应商Novelis IncNVLX.UL等公司向监管机构抱怨，并公开表示仓储企业有意延长从仓库提货的时间，提高租金，并且提高客户快速获得铝和锡等金属而需要支付的实货溢价。

在过去一个月间，美国小型的铝业终端用户至少发起了四起集体诉讼，指控银行和大型大宗商品交易商在仓库中囤积金属，推高了从软饮料罐到飞机等工业产品的价格。

在当中一些诉讼中，高盛、摩根大通和嘉能可及其仓储子公司被列为被告。

高盛和摩根大通已表示指控毫无根据。嘉能可拒绝置评。

**堆积如山的金属**

交易商和终端客户称，在过去三年里，LME旗下的全球仓库中堆积起如山的铝和其他金属，阻塞了交易，还造成金属买家和交易人士为了提货最长排上18个月。

交易商和消费者称，仓储公司为吸引金属存进来而提供激励，又导致漫长的等候时间进一步恶化，并造成部分金属的溢价飙升。

在终端客户持续多年的抱怨之后，监管者和立法者正加强审查华尔街在大宗商品实货市场扮演的角色。

根据批评LME制度的人士称，仓库供应问题是LME规则的副产品，因为这些规则要求储存90万吨或以上金属的仓库每日仅需出货3,500吨。

受到指责的LME已经提出将大规模改革其仓储政策，新政策将在明年4月生效。去年，LME被银行东家售予了香港交易及结算所(0388.HK)。(完)

(编译 白云/戴素萍/王翔琼/朱晓军；; 审校 石冠兰/侯向明/隋芬)

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