《独家新闻》美国CFTC向多家机构发出通知，或调查金属仓储业务

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 艾茂林; 审校 王丽鑫)
路透纽约7月21日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)已向华尔街数家银行及其他大型交易商发出通知，可能会对这些机构的金属仓储业务进行调查。之前数年来一直有对价格上涨的抱怨。
两位接到CFTC上述通知函的消息人士对路透表示，CFTC上周向多家公司发出了通知函，要求他们保留过去三年的电子邮件、文件和即时消息。
其中一位消息人士表示，上述通知相当于CFTC正式调查前的“鸣枪警告”。
如果调查果真实施，这将是监管机构首度调查金属仓储业这一利润丰厚切颇具争议的领域。2010年以来，这一行业就被高盛集团 、摩根大通 等银行，以及嘉能可-斯特拉塔 、托克(Trafigura) 等全球商品交易商巨头所主导。
隶属民主党的CFTC委员Bart Chilton周六在给路透的电子邮件中表示，急需对仓储业者进行“全方位的检讨”，但Bart并未就通知函发表评论。CFTC由五位委员组成，Bart向来对宽松监管持批评态度。
“这些市场非常之重要，不应该放任幕后操纵来扭曲大宗商品的价格，”他说。
至少有两家从事仓储业务的公司收到了通知函，但消息人士称，他们相信所有主要从业者均收到了这样的通知函。
CFTC新闻发言人Steven Adamske拒绝置评。
高盛、摩根大通和嘉能可-斯特拉塔均拒绝置评。托克拒绝立即作评。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张明钧)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 艾茂林; 审校 王丽鑫)
* 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低 * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期 * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停” * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅 路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期的美国就业数据带动的大跌走势，因 一位美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话提振了升息预期。 指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远高于11月18日以来最低的2.269%。 美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最小增幅，远低于路透调查的分析师预 计的18万个后，美债收益率触及盘中低位。 纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5万亿美元的债券组合的同时升息，这 可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。 上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大部分分析师的预期。 分析师称，投资者将他稍早
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。