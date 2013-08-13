《全球金属焦点》美国加紧调查金属价格虚高问题，嘉能可等企业收到传票

在过去一个月间，美国小型的铝业终端用户至少发起了四起集体诉讼，指控银行和大型大宗商品交易商在仓库中囤积金属，推高了从软饮料罐到飞机等工业产品的价格。

在当中一些诉讼中，高盛、摩根大通和嘉能可及其仓储子公司被列为被告。

高盛和摩根大通已表示指控毫无根据。嘉能可拒绝置评。

**堆积如山的金属**

交易商和终端客户称，在过去三年里，LME旗下的全球仓库中堆积起如山的铝和其他金属，阻塞了交易，还造成金属买家和交易人士为了提货最长排上18个月。

交易商和消费者称，仓储公司为吸引金属存进来而提供激励，又导致漫长的等候时间进一步恶化，并造成部分金属的溢价飙升。

在终端客户持续多年的抱怨之后，监管者和立法者正加强审查华尔街在大宗商品实货市场扮演的角色。

根据批评LME制度的人士称，仓库供应问题是LME规则的副产品，因为这些规则要求储存90万吨或以上金属的仓库每日仅需出货3,500吨。