CFTC报告：CBOT大豆期货3月7日持仓报告(表)

国际油市：亚洲柴油价差涨至近一个月高位，但仍低于上年同期水平
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年3月7日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告， 每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(676,564口) 228,137 84,758 88,463 314,327 387,509 630,927 560,730 45,637 115,834 较2月28日变动(未平仓合约：减少7,959口) -2,933 1,880 -5,940 2,750 -4,933 -6,123 -8,993 -1,836 1,034 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 33.7 12.5 13.1 46.5 57.3 93.3 82.9 6.7 17.1 各类交易商数量(总计为608家) 154 150 162 144 236 396 484 (完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。