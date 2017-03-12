版本:
中国
货币新闻 | 2017年 3月 12日 星期日 12:17 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货3月7日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年3月7日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(676,564口)
    228,137   84,758   88,463  314,327  387,509  630,927  560,730   45,637 115,834
    
    较2月28日变动(未平仓合约：减少7,959口)
    
     -2,933    1,880   -5,940    2,750   -4,933   -6,123   -8,993   -1,836   1,034
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       33.7     12.5     13.1     46.5     57.3     93.3     82.9      6.7    17.1
    
    各类交易商数量(总计为608家)
        154      150      162      144      236      396      484
    (完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐