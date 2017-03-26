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货币新闻 | 2017年 3月 26日 星期日 16:38 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货3月21日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年3月21日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(699,616口)
    183,694  112,737  101,954  366,747  369,159  652,395  583,850   47,221 115,766
    
    较3月14日变动(未平仓合约：增加23,602)口)
    
    -17,338   17,183   12,265   28,076   -5,235   23,003   24,213      599    -611
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       26.3     16.1     14.6     52.4     52.8     93.3     83.5      6.7    16.5
    
    各类交易商数量(总计为617家)
        138      184      175      160      224      411      500
    (完) (整理 李爽  审校 艾茂林)
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