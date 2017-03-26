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市场报道 | 2017年 3月 26日 星期日 16:39 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货3月21日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年3月21日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(486,477口)
    169,431  242,246   83,003  190,026  121,555  442,460  446,804   44,017  39,673
    
    较3月14日变动(未平仓合约：增加33,291口)
    
      7,265   22,338   13,613   11,568   -3,144   32,446   32,807      845     484
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       34.8     49.8     17.1     39.1     25.0     91.0     91.8      9.0     8.2
    
    各类交易商数量(总计为435家)
        144      144      122      101      104      314      316
    (完) (整理 李爽  审校 艾茂林)
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