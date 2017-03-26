CFTC报告：CBOT玉米3月21日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年3月21日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,417,628口) 409,141 345,492 217,697 636,351 662,535 1263189 1225724 154,439 191,904 较3月14日变动(未平仓合约：增加41,359口) 8,360 57,516 17,906 11,334 -34,334 37,600 41,088 3,759 271 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 28.9 24.4 15.4 44.9 46.7 89.1 86.5 10.9 13.5 各类交易商数量(总计为743家) 175 155 176 252 311 530 571 (完) (整理 李爽 审校 艾茂林)