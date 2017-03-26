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市场报道 | 2017年 3月 26日 星期日 16:45 BJT

CFTC报告：CBOT玉米3月21日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年3月21日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,417,628口)
    409,141  345,492  217,697  636,351  662,535  1263189  1225724  154,439 191,904
    
    较3月14日变动(未平仓合约：增加41,359口)
    
      8,360   57,516   17,906   11,334  -34,334   37,600   41,088    3,759     271
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       28.9     24.4     15.4     44.9     46.7     89.1     86.5     10.9    13.5
    
    各类交易商数量(总计为743家)
        175      155      176      252      311      530      571
    (完) (整理 李爽  审校 艾茂林)
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