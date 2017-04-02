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货币新闻 | 2017年 4月 2日 星期日 12:12 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货3月28日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年3月28日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(708,598口)
    168,007  116,153  111,272  382,723  365,227  662,002  592,652   46,596 115,946
    
    较3月21日变动(未平仓合约：增加8,982口)
    
    -15,687    3,416    9,318   15,976   -3,932    9,607    8,802     -625     180
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       23.7     16.4     15.7     54.0     51.5     93.4     83.6      6.6    16.4
    
    各类交易商数量(总计为615家)
        150      172      179      168      223      426      494
    (完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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