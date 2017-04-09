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市场报道 | 2017年 4月 9日 星期日 16:30 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货4月4日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年4月4日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(513,555口)
    164,240  251,171  102,351  197,973  116,818  464,564  470,340   48,991  43,215
    
    较3月28日变动(未平仓合约：增加5,676口)
    
        632   -1,142    5,192   -2,805      464    3,019    4,514    2,657   1,162
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       32.0     48.9     19.9     38.5     22.7     90.5     91.6      9.5     8.4
    
    各类交易商数量(总计为431家)
        150      137      128      101      102      321      310
    (完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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