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市场报道 | 2017年 4月 9日 星期日 16:24 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货4月4日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年4月4日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报
告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,455,465口)
    376,831  391,372  226,936  686,395  654,398  1290162  1272706  165,303 182,759
    
    较3月28日变动(未平仓合约：增加22,040口)
    
        497   -7,714   -5,539   19,706   39,136   14,664   25,883    7,376  -3,843
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       25.9     26.9     15.6     47.2     45.0     88.6     87.4     11.4    12.6
    
    各类交易商数量(总计为722家)
        179      138      181      266      303      550      551
    (完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
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