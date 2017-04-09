CFTC报告：CBOT玉米期货4月4日持仓报告(表)

芝加哥期市：CBOT小麦期货收涨，因空头回补
路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收涨3美分，报每蒲式耳4.32-1/2美元，分析师称，主要为技术性交易。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年4月4日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报 告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,455,465口) 376,831 391,372 226,936 686,395 654,398 1290162 1272706 165,303 182,759 较3月28日变动(未平仓合约：增加22,040口) 497 -7,714 -5,539 19,706 39,136 14,664 25,883 7,376 -3,843 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 25.9 26.9 15.6 47.2 45.0 88.6 87.4 11.4 12.6 各类交易商数量(总计为722家) 179 138 181 266 303 550 551 (完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收涨3美分，报每蒲式耳4.32-1/2美元，分析师称，主要为技术性交易。
路透芝加哥5月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收涨， 交易商称，因现货月合约 前一日下跌1.5%后出现技术性买盘，以及 预报称未来几天美国中西部气温偏低、多雨，引发市场担忧。 CBOT-7月玉米期货 收涨1-3/4美分，报每蒲式耳3.71-1/4美元， 盘中走势振荡。 美国中西部降雨过度可能导致部分农田再播种活动停滞，并威胁部分 区域的产量前景。 在农业部周四公布出口销售数据前，接受路透调查的分析师预计，报 告将显示上周出口销售美国玉米60-110万吨。 今日CBOT玉米期货成交量预计为143,399口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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