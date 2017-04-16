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市场报道 | 2017年 4月 17日 星期一 06:50 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货4月11日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年4月11日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,457,532口)
    380,480  406,244  218,658  688,349  651,207 1,287,487 1,276,109  170,045 181,423
    
    较4月4日变动(未平仓合约：增加2,067口)
    
      3,649   14,872   -8,278    1,954   -3,191   -2,675    3,403    4,742  -1,336
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       26.1     27.9     15.0     47.2     44.7     88.3     87.6     11.7    12.4
    
    各类交易商数量(总计为719家)
        178      142      175      264      298      549      539
    (完) (编译 李爽  审校 龚芳)
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