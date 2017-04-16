CFTC报告：CBOT玉米期货4月11日持仓报告(表)

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月24日
路透5月24日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:32时,1港元=0.88446人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.56 8.08 2.46 南玻 8.79 5.17 1.92 深康佳 4.56 2.74 1.88 ST中华 8.01 3.06 2.96 ST中冠
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年4月11日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,457,532口) 380,480 406,244 218,658 688,349 651,207 1,287,487 1,276,109 170,045 181,423 较4月4日变动(未平仓合约：增加2,067口) 3,649 14,872 -8,278 1,954 -3,191 -2,675 3,403 4,742 -1,336 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 26.1 27.9 15.0 47.2 44.7 88.3 87.6 11.7 12.4 各类交易商数量(总计为719家) 178 142 175 264 298 549 539 (完) (编译 李爽 审校 龚芳)
路透5月24日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:32时,1港元=0.88446人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 17.56 8.08 2.46 南玻 8.79 5.17 1.92 深康佳 4.56 2.74 1.88 ST中华 8.01 3.06 2.96 ST中冠
路透5月24日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8902 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 7.05 0.64 1.60 市北高新 13.27 1.036 1.86 大众交通 5.21 0.672 1.13 永生投资 10.62 1.196 1.29 老凤祥
路透5月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中化弘润石油化工首次进入境内联贷市场的三年期 定期贷款在13家银行加入后，贷款规模已经扩大至2.7亿美元。 借款人为中国国营企业中化集团公司的关系企业，该公司执行一项贷款金额最高扩增9,000万美元的绿鞋 选择权，并将整体贷款规模从1.10亿美元进一步提高。 13家银行承诺贷款金额是初始目标的三倍。 法国外贸银行为该笔贷款的独家牵头行兼簿记行，这笔贷款的最高综合收益为383.83个基点，利率较伦敦 银行间拆放款利率(Libor)加码320个基点，平均期限1.88年。 基金将作为运营资本，用途包括采购原物料等。 该借款人与摩科瑞能源贸易(北京)有限公司设有承购协议。标的产品为沥青。该承购协议构成贷款担保品 的一部分。 中化弘润主要产品有液化石油气、车船用系列柴汽油、燃料油、70、90、100重交道路沥青与改性沥青等 。 贷款额度分配如下：(单位：百万美元) 牵头行兼簿记行