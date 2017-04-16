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货币新闻 | 2017年 4月 17日 星期一 07:00 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货4月11持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年4月11日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(768,817口)
    162,933  162,879  135,843  416,964  352,791  715,740  651,513   53,077 117,304
    
    较4月4日变动(未平仓合约：增加26,878口)
    
        296   22,399   11,969   10,629  -10,620   22,894   23,748    3,984   3,130
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       21.2     21.2     17.7     54.2     45.9     93.1     84.7      6.9    15.3
    
    各类交易商数量(总计为649家)
        155      186      200      183      220      461      525
    (完) (编译 李爽  审校 龚芳)
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