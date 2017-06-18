CFTC报告：CBOT玉米期货6月13日持仓报告(表)

美国股市：收高，受科技和能源股提振
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,444,543口) 438,144 352,886 231,203 589,099 678,866 1258446 1262955 186,097 181,588 较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口) 19,699 -98,018 39,755 -34,020 75,596 25,434 17,333 5,371 13,472 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 30.3 24.4 16.0 40.8 47.0 87.1 87.4 12.9 12.6 各类交易商数量(总计为739家) 208 140 190 261 300 568 561 (完) (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。
路透芝加哥6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货 周 五收高1/2美分，报每蒲式耳9.04－1/2美元，但多数其他合约小幅收低， 交易商称，因预报显示美国天气对作物生长有利，且玉米期货大跌。 近月大豆期货 盘中一度跌至去年6月30日来最低，之后收复失地 。分析师预计，美国农业部在月底将公布的年度种植报告中将证实，今年 美国农户大豆播种面积创纪录高位。 CBOT-7月豆粕合约 收跌0.2美元，报每短吨293.60美元。CBOT- 7月豆油合约 收高0.06美分，报每磅31.61美分。 今日CBOT大豆预估成交量为300,634口，豆粕为145,991口，豆油为14 7,269口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦合约 收 低1-1/2美分，报每蒲式耳4.59-3/4美元，小麦期货从稍早高位回软，交 易商说，因技术性卖盘和玉米期货下跌。 欧洲小麦期货周五收高，因市场在本周稍早触及的近一年高位下方整 固，交易商也在等待热浪对作物造成的伤害程度的数据。 今日CBOT小麦期货成交量预计为136,630口。(完) (编译 李军; 审校 母红)