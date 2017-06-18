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市场报道 | 2017年 6月 18日 星期日 10:11 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货6月13日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,444,543口)
    438,144  352,886  231,203  589,099  678,866  1258446  1262955  186,097 181,588
    
    较6月6日变动(未平仓合约：增加30,805口)
    
     19,699  -98,018   39,755  -34,020   75,596   25,434   17,333    5,371  13,472
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       30.3     24.4     16.0     40.8     47.0     87.1     87.4     12.9    12.6
    
    各类交易商数量(总计为739家)
        208      140      190      261      300      568      561
    (完) (整理 李爽  审校 张涛)
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