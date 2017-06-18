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市场报道 | 2017年 6月 18日 星期日 10:09 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货6月13日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(446,411口)
    150,961  211,477   95,498  158,707  100,147  405,166  407,122   41,245  39,289
    
    较6月6日变动(未平仓合约：减少28,980口)
    
     -5,078  -21,152   -3,301  -17,475   -6,231  -25,854  -30,684   -3,126   1,704
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       33.8     47.4     21.4     35.6     22.4     90.8     91.2      9.2     8.8
    
    各类交易商数量(总计为408家)
        128      136      133      100      100      308      306
    (完) (整理 李爽  审校 张涛)
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