CFTC报告：CBOT小麦期货6月13日持仓报告(表)

美国股市：收高，受科技和能源股提振
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月13日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(446,411口) 150,961 211,477 95,498 158,707 100,147 405,166 407,122 41,245 39,289 较6月6日变动(未平仓合约：减少28,980口) -5,078 -21,152 -3,301 -17,475 -6,231 -25,854 -30,684 -3,126 1,704 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 33.8 47.4 21.4 35.6 22.4 90.8 91.2 9.2 8.8 各类交易商数量(总计为408家) 128 136 133 100 100 308 306 (完) (整理 李爽 审校 张涛)
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。
路透芝加哥6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货 周 五收高1/2美分，报每蒲式耳9.04－1/2美元，但多数其他合约小幅收低， 交易商称，因预报显示美国天气对作物生长有利，且玉米期货大跌。 近月大豆期货 盘中一度跌至去年6月30日来最低，之后收复失地 。分析师预计，美国农业部在月底将公布的年度种植报告中将证实，今年 美国农户大豆播种面积创纪录高位。 CBOT-7月豆粕合约 收跌0.2美元，报每短吨293.60美元。CBOT- 7月豆油合约 收高0.06美分，报每磅31.61美分。 今日CBOT大豆预估成交量为300,634口，豆粕为145,991口，豆油为14 7,269口。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥6月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦合约 收 低1-1/2美分，报每蒲式耳4.59-3/4美元，小麦期货从稍早高位回软，交 易商说，因技术性卖盘和玉米期货下跌。 欧洲小麦期货周五收高，因市场在本周稍早触及的近一年高位下方整 固，交易商也在等待热浪对作物造成的伤害程度的数据。 今日CBOT小麦期货成交量预计为136,630口。(完) (编译 李军; 审校 母红)