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市场报道 | 2017年 6月 25日 星期日 15:32 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货6月20日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月20日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,422,725口)
    417,113  375,213  211,317  610,290  658,412  1238720  1244942  184,005 177,783
    
    较6月13日变动(未平仓合约：减少21,818口)
    -21,031   22,327  -19,886   21,191  -20,454  -19,726  -18,013   -2,092  -3,805
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
       29.3     26.4     14.9     42.9     46.3     87.1     87.5     12.9    12.5
    
    各类交易商数量(总计为728家)
        197      134      180      277      299      565      548
    (完) (编译 许娜；审校 李春喜)
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