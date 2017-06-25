CFTC报告：CBOT玉米期货6月20日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月20日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,422,725口) 417,113 375,213 211,317 610,290 658,412 1238720 1244942 184,005 177,783 较6月13日变动(未平仓合约：减少21,818口) -21,031 22,327 -19,886 21,191 -20,454 -19,726 -18,013 -2,092 -3,805 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 29.3 26.4 14.9 42.9 46.3 87.1 87.5 12.9 12.5 各类交易商数量(总计为728家) 197 134 180 277 299 565 548 (完) (编译 许娜；审校 李春喜)