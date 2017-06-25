CFTC报告：CBOT小麦期货6月20日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月20日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(445,204口) 164,437 175,520 95,745 145,084 133,341 405,266 404,606 39,938 40,598 较6月13日变动(未平仓合约：减少1,207口) 13,476 -35,957 247 -13,623 33,194 100 -2,516 -1,307 1,309 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 36.9 39.4 21.5 32.6 30.0 91.0 90.9 9.0 9.1 各类交易商数量(总计为413家) 131 134 142 94 104 314 310 (完) (编译 许娜；审校 李春喜)