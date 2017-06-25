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市场报道 | 2017年 6月 25日 星期日 15:39 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货6月20日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月20日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(445,204口)
    164,437  175,520   95,745  145,084  133,341  405,266  404,606   39,938  40,598
    
    较6月13日变动(未平仓合约：减少1,207口)
     13,476  -35,957      247  -13,623   33,194      100   -2,516   -1,307   1,309
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
       36.9     39.4     21.5     32.6     30.0     91.0     90.9      9.0     9.1
    
    各类交易商数量(总计为413家)
        131      134      142       94      104      314      310
    (完) (编译 许娜；审校 李春喜)
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